財經評論：人口危機勿輕視　長線投資須警惕

有華爾街投行警告，美國今年起會面臨人口危機，社會主力將由千禧一代主導，或會扭曲傳統經濟及樓市供求。其實，歐洲、中國、日韓也面對類似問題，投資者即使揸長線，也須警惕世代更替帶來的變化。



美國官方數據顯示，泛指1981至2012年之間出生的千禧一代，將正式接替1946至1964年間出生的嬰兒潮一代，成為美國成年人最龐大的群體，人數達7,300萬，而嬰兒潮人口則減至7,200萬。大行警告恐是資產市場長期噩夢之始，過去六十年價格膨脹期或結束，因已屆耄耋之年的嬰兒潮人口會陸續出售房屋，使樓市供應在未來十年增加三分之二以上，而年輕世代因人數萎縮以及喜愛租樓，對樓市的需求或僅增加約7%，顯然有供過於求之虞，礙及資產升值潛力。



令人擔憂的是，全球千禧一代都呈現遲婚、甚至不婚的趨勢，直接影響生育及住房需求，甚至有調查顯示，目前有約三分之一的美國年輕人仍與父母同住，需要「父母幹」。這亦是包括香港在內的全球發達地區普遍徵狀。



事實上，中國亦面對美國的難題。在2016年，中國為了化解人口老化及勞動力見頂的問題，放寬了「一孩政策」，容許已婚夫婦能養育兩名小孩，惟政策敵不過生活成本。數據顯示，中國新生嬰兒數量連跌兩年！去年共有1,523萬名嬰兒出生，相比2017年再跌200萬人。有專家預期，中國人口或在2029年見頂，屆時約14億人，之後就進入長期跌浪；直至2050年左右，勞動人口將下降2,000萬人，同時有4億人將年屆60歲或以上，令中國潛在出現嚴重的退休金、醫療保障等難題。



須警惕的是，早在2017年已有調查顯示，中國每十名年輕人，就有七名已擁有自己的單位，比例遠超其他發達國，預示着近年中國樓市火熱，已透支了未來十年的需求。



知名科學雜誌三年前發表文章警告，全球兒童數目恐已見頂，例如日本女士平均僅孕育1.4個孩子，遠遠低於人口可持續發展的要求。除了日韓，德國及意大利亦出現人口問題，預期這兩個國家的人口在未來60年內將減半。目前回看，文章的警告正逐步兌現。



近期市場熱議「日本化」，因目前全球經濟低增長、低通脹、低利率、高負債，再加上人口危機，種種迹象都與日本九十年代經濟爆泡後一沉不起近似，日本股市目前仍僅及當年高峰一半，證明長揸非必勝，投資者宜深思危機所在。

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