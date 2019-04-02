新盤UPDATES：個別新盤錄破頂成交

樓價逐步反彈，而近日新盤做價理想，個別更錄破頂成交。此外，有市區豪宅亦上載首份銷售安排，將於短期內推售。



●屯門珀御特色戶賣1400萬元 雙破頂

新鴻基地產(00016)屯門珀御錄特色戶雙破頂個案。成交紀錄冊顯示，該盤32樓A室頂層單位，實用面積790方呎，天台面積282方呎，另設43方呎平台，以1,400萬港元沽出，呎價17,722元。



●Downtown 38特色戶呎售2.45萬破頂

新盤特色戶做價屢創新高。據一手銷售資訊網資料，新地旗下馬頭角DOWNTOWN 38，剛以招標形式售出頂層E室連天台特色戶。實用面積299方呎，天台面積132方呎，成交價732.55萬元，呎價2.45萬元，創項目新高紀錄。



●澐灃連沽4屋 套現逾1.5億

永泰地產（00369）等合作發展的沙田九肚澐灃，兩日內以招標形式售出4座洋房，包括H38、H39、H51及H55，總套現金額逾1.5億元。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，該批成交洋房實用面積由1,635至1,673方呎，全為3房連1套房戶型。

成交紀錄冊顯示，上述交易每戶售價介乎3,875萬至3,973.4萬元，呎價由23,650至23,750元。



●緹山首推2座洋房標售

嘉里建設（00683）旗下石硤尾緹山，首度發出銷售安排，落實推出洋房3及5於4月6日招標發售。樓書顯示，該兩伙實用面積同為2,846方呎，花園面積亦同樣為1,000方呎。



●匯璽連沽兩伙 套現逾9,700萬元

據一手銷售資訊網資料，新地的西南九龍匯璽連沽兩伙，套現逾9,700萬元。該兩伙包括海鑽匯11樓A室及B室，面積為1,630方呎及1,854方呎，成交價分別為4,483.1萬及5,266.37萬元，呎價分別為27,504元及28,405元。



●家壹料短期加推 下周初開售

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，長沙灣家壹周二(2日)加推28伙，折實平均呎價20,707港元，部分加價約2%。周內料公布銷售安排，有機會再度提價加推單位及下周初開售。



他透露，公司於今年首季售出約700伙，絕大部分屬小型單位，反映該類單位需求龐大。

美聯布少明預期，項目日後呎租可達60元，租金回報率料逾3厘。為爭佔市場佔有率，公司今日率先於長沙灣區開設樓盤專門店。



●地產建設商會：不認同新盤中小型單位招標變常規

發展商以招標形式銷售新盤情況明顯增加，引來市場關注。香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅表示，過往一般銷售大單位才使用招標模式，但最近不少中小型單位亦大批採用這種做法，認為變成常規就不是太好。



該會周二(2日)舉行例會，與會員商討有關情況。他指出，地產商以招標推出貨尾，或許是想「平平哋」出售單位，但實際情況仍要進一步了解。

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