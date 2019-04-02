夜市UPDATES：美股反覆偏軟　港夜期高水115點

市場再被經濟數據左右，投資者轉趨謹慎，美股目前全線向下，道指跌84點，報26,173點；標指報2,864點，跌2點；納指報7,824點，跌4點。港股期指夜市未受累，報29,740點，升1點，高水115點。



比特幣重返5,000美元帶動區塊鏈概念股大漲，Marathon Patent飆23%，Riot Blockchain升28%，迅雷漲13%。



Facebook升1.82%；德意志銀行稱，Instragram平台上更精簡的電商體驗可能會在2021年增加100億美元營收。



周一中美強勁製造業數據推動美股大漲，惟周二的美國2月耐用品銷售整體訂單下降1.6%，顯示美國減稅效應消退，美國一季度經濟增速可能延續去年三季度以來的下行趨勢。



環球不確定性增加，美國國債受到追捧，收益走低。美國10年期國債孳息率降至2.478%。2年期則下降2個基點至2.326%。



報道指，英國首相文翠珊稱如果要在撤回脫歐和無協議脫歐之間做選擇，將選擇無協議脫歐。另有議員尋求再延期脫歐，以阻止無協議脫歐。歐股普遍向好，英股升72點，報7,390點；德股升0.58%；法股升0.3%。



【21:30】市場消化製造業數據改善的消息，美股開市早段回吐，道指跌86點，至26,172點；納指跌9點，至7,819點；標指跌2點，至2,864點。



Seaport Global Securities給予召車App公司Lyft「沽出」評級，目標價42美元，認為千禧和之後的世代會放棄擁有私家車概念是大膽的想法。Lyft股價早段續跌3.13%至66.85美元。



外電報道，亞馬遜將調低旗下高級超市Whole Foods大量產品的售價。亞馬遜股價早段跌0.33%至1,808.25美元。



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