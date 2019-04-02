樓價UPDATES：外區客搵盤　怡心園冇樓睇690萬沽

將軍澳怡心園3月份共錄得6宗成交，平均呎價約11,832元，當中不乏外區買家入市個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●樓市氣氛熾熱，有外區買家只議價10萬元，即以690萬元承接怡心園1座低層G室。上址實用面積606方呎，屬三房設計，雖然現時仍有租客，未可睇樓，但仍吸引原於港島東的換樓人士承接，實用呎價約11,386元。



●長沙灣星匯居2座低層D室兩房戶，向北望園景，實用面積約522方呎。業主以約820萬元放盤兩星期後，成功吸引區內客洽詢，雙方議價後減價10萬元，以810萬元成交，實用呎價約15,517元。據悉，新買家為首置人士，心儀單位廳大房大兼享園景，故睇樓兩次便決定承接。



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新界區



●屯門居屋兆邦苑中層17室，實用面積385方呎，有外區人士鍾情屋苑鄰近家人，方便照應，而且單位租金合預算，以9,000元「即睇即租」，實用呎租23.4元。



●樓市氣氛持續向好，個別業主見好價即沽貨。西貢銀海山莊11座中層戶，實用面積680方呎，望優質海景，以1,368萬元連車位沽出，實用呎價20,118元，創屋苑同類單位新高。原業主持貨3年多，帳面獲利268萬元。



●粉嶺碧湖花園1座低層A室，實用面積489方呎，以三房間隔，獲買家以591萬元購入，實用呎價12,086元。上址為原業主於1999年以180萬元買入，持貨20年帳面獲利411萬元。

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