【愚人節大整蠱？】比特幣突然爆升　因為...

虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)鑊氣再現，會唔會係關「愚人節」事？



比特幣今日(4月2日)急漲逾兩成，至5095美元，創去年11月以來高位，截至晚上9時半，報4,829美元，升幅仍達16%。外電引述分析指，比特幣最近的升勢其實早自愚人節(4月1日)時開始，在金融相關網站的一篇文章，內容傳出美國證交會已批出比特幣相關的交易所買賣基金(ETF)。



有市場傳言更指出，電腦交易程式在全球突然出現高達1億美元的比特幣買盤，挾升其價格，而且在升穿4,200美元關口，出現止蝕盤的連鎖效應，意味出現「人踩人」式挾淡倉。



不過，值得留意的是，美國芝加哥期權交易所(CBOE)早前已宣布，無意再推出新的比特幣期貨，意味今年6月最後一批期貨到期後，該所的比特幣期貨交易活動將畫上句號，餘下只有芝加哥商品交易所(CME)的相關期貨產品，未來要出現比特幣「挾淡倉」，渠道或愈來愈少。



然而，彭博社引述區塊鏈投資及諮詢公司Kenetic Capital管理合夥人Jehan Chu指，相比其他資產市場，無論比特幣抑或整個虛擬貨幣的市場規模均較細小，表現亦較受市場情緒影響，更指今日急漲並無特別因素支持。



事實上，比特幣價格較為波動的特性，為機構投資者卻步的原因之一。虛擬貨幣交易所ANXONE行政總裁Dave Chapman認為，比特幣價格大幅飆升，有可能會被負面解讀為波動性過高，或不符合傳統投資工具穩健的特性。



憂慮監管升級亦削弱投資信心，由於比特幣發展時間相對較短，各地監管未臻完善，以致淪為洗黑錢或逃稅的工具。市場正觀望國際反洗錢組織「財務行動特別工作組」(FATF)，將於6月推出針對虛擬貨幣的條例細節。



據了解，新監管條例推出後，各國家或地區均須對虛擬貨幣交易及提供加密電子錢包的公司，進行規管及成立發牌制度，或會再度成為打撃比特幣走勢的原因。FATF曾表明，會定期審查不同國家或地區對的實施情況。若未達監管要求者或會被列入黑名單，並限制參與全球金融市場。



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