上海紐約搶攻市場　港今年新股集資恐難保三甲

香港去年重奪全球新股集資額「一哥」寶座，但今年要「冧莊」恐有難度。有會計師行預計，受內地科創板及紐交所的威脅，今年香港新股市場將會放緩，新股集資額要保持全球三甲之內將具挑戰。



據東網統計，3月份共有17隻新股成功上市，與去年同期數量持平，集資額則按年大增1.56倍至93.25億元，當中集資額較大的新東方在綫(01797)及未盈利生科企康希諾生物(06185)，分別集資16.78億元及12.59億元。



然而，由於今年1月及2月新股市場淡靜，今年首季新股上市宗數未如理想，按年大減逾四成，僅錄37宗；期內集資額也因此減少14%至196.68億元，其中前五大新股集資佔約95.7億元。



事實上，四大會計師已陸續發表本港今年新股市場展望。有會計師行指，超大型新股Uber有望落戶於紐交所，估計其集資高達200億美元，另有多間科技公司亦正排隊於美國上市。此外，內地科創板於今年第二季中起料有新股上市，預期今年將有90至110隻落戶科創板，均為港交所今年「重份量對手」，相信港交所今年要維持全球集資額三甲將具挑戰。



該行維持香港今年新股上市宗數200宗的預測，集資額料約1,800億元，認為或需待外圍環境較明朗後，本港新股市場才有望於下半年回暖。



今年新股市場不但暫未見「巨無霸」新股蹤影，連熱炒新股也大為褪色。統計發現，首季出現六宗認購不足個案，佔比超過16%。期內，認購最為熱烈的是豆盟科技（01917），公開發售部份超購逾440倍，但對比去年同期新股超購數千倍光景，反映今年散戶熱情似乎已有所冷卻。



基於市況，亦有新股減價及叫停上市計劃。原訂於3月26日上市的東正汽車金融(02718)，於招股期結束後便宣布延遲至明日(4月3日)掛牌，更將發售價下調至3.06元，較原訂招股價範圍4.2至6.3元調低最多51.4%。另盛世大聯保險代理(01879)更叫停在港上市計劃，有傳該公司在招股最後一刻，決定改道到內地科創板掛牌。



信誠證券聯席董事張智威認為，去年香港重奪全球新股集資額寶座，主要靠小米集團（01810）及美團點評（03690）等「同股不同權」股份撐場，但今年以來市況非常波動，大市成交量亦不夠，大型新股會擔心市場難以消化其集資額，因此或會放緩其上市步伐。



他指，科創板對香港新股市場的影響未必較想像中大，因為有意在科創板上市的企業未必計劃在本港掛牌，相信兩者並非競爭對手。原因與本港現時整體新股市場氣氛冷淡有關。他解釋，由於認購新股凍資期長達七日，且首季多新股首日上市「潛水」，均打擊投資者認購意慾，加上以往在明星新股帶動下，同期新股走勢普遍會跟隨向好，惟今年新股首日表現大多是個別發展，較難賺錢。

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