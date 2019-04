覺得家陣好霉？有呢11樣特質　你未來掂硬

你認為目前好「黑仔」、好霉?甚至要經常求神問卜、尋求扭轉命運?其實,根據外國媒體綜合研究和專家意見,只要你具備以下11項特質的大部分,距離成功已不遠矣!不妨用心看看,問問自己符合幾多項?如不過半數,亦可以訓練出來的:



【1、總想辦法做得更好】

做人不要緬懷過去,無論過去是做得好或不好,事情已過去了,最重要的是無時無刻問自己:「有沒有為未來做得更好?」



蘋果公司前行政總裁及百事可樂前總裁John Sculley表示,他一直會問自己:「為甚麼要這樣做?」成功就在於願意用前所未見的方式來解決問題。



其實,要成功,就不要抗拒改變,不用羨慕他人,若他人此刻成功而一成不變,他日也會落後。



【2、對生活有夢想】

要成功,就別在意眼前的回報,尤其是年輕人不要只是為了薪金等短期利益而做某份工。ReWork前行政總裁Nathaniel Koloc在著名讀物《哈佛商業評論》中表示,你不應問自己:「我想要甚麼工作?」而是問自己:「我想要怎麼樣的人生?」這份工是否符合此目標?



【3、曉得用自己強項】

《Barking Up the Wrong Tree》(中文譯名:《成功不再跌跌撞撞》)作者Eric Barker指出:「常使用那些技能(自己強項),會讓你更快樂、更受人尊重、更喜歡自己的工作。」此外,「將那些技能用於工作,你就會有更多成就。」



作為父母,要知道孩子的強項,再加以栽培,而不是跟社會風氣而追求成績,讓孩子受到挫折及不懂管理情緒。



【4、唔怕衰】

目前蘋果公司、Google、Facebook,以及亞馬遜雄霸了科技界及金融市場,其實,它們的共同點是其創辦人願意接受失敗。只要能接受失敗,才肯嘗試新事物。



緊記「失敗乃成功之母」,不要懼怕逆境,敢於挑戰它,才能具備成功的基礎。



【5、夠膽死】

亞馬遜行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)曾說:「我知道,等到我80歲時,一定不會後悔自己試圖投入這個名為網絡的事物,因為我相信它會變得非常重要。我知道,如果失敗了,不會後悔;但我知道,如果從來沒有嘗試,很有可能會後悔,在心中必定永遠揮之不去。」



成功就是需要膽量,尤其趁年輕,輸咗大不了再嚟過,當中賺到的經驗是別人買不到、亦羨慕不到的。怕被取笑是不可能成功。



【6、唔囂張】

《Success!How I Did It》一書中,強調與朋友和同事保持良好關係的重要性,尤其是剛出來工作的年輕人,同輩是人生最重要的影響因素,因為你們會一起成功、一起跌倒。凡事懂得謙卑的人,才會有意想不到的收穫。



【7、毋忘初心】

在你的眼中,要經常視世界猶如嶄新事物,彷彿完全不了解這個世界,才能具備突破思維。有了這個「初心」,才能避開那些讓我們遇到困難問題時想出的「標準答案」。



因此,就算遇到普通問題,也要嘗試讓自己放下「標準答案」,才能悟出新的機遇。



【8、好學不倦】

「股神」巴菲特及微軟創辦人蓋茨經常勸勉年輕人要喜歡閱讀,每天抽出時間研究一些可以拓展視野的事物;通用電氣(GE)前副董事長Beth Comstock亦建議,將工作日10%的時間投入閱讀。



要多閱讀,那管只是新聞,才能掌握未來大勢。知識層面變得廣闊,才能增加腦部分析力及洞察力,能較別人更輕易地洞悉未來。



【9、有自知之明】

組織心理學家Tasha Eurich指出,大多數人並不知道他人如何看自己。因此,比較知道他人怎看自己的人,通常會比較成功。



她建議可尋找一、兩位「充滿愛的批評者」或「願意老實開口又重視我們」的人,定期尋求他們的意見,了解自己可如何改善工作表現。



【10、心存感恩】

曾擔任美國金寶湯公司行政總裁的知名企業家Douglas Conant,就是以「感恩」作為關鍵領導策略。他領導金寶湯時,向員工和客戶寄出了超過3萬封「手寫」感謝函。



其他知名成功人士也有感恩習慣;例如每天會花5分鐘「感恩」。內心少了怨恨,才容易成功。



【11、善待自己】

研究指出,「善待自己」包含3項元素:展開正面的內在對話、理解每個人都會犯錯,以及注意但不屈服自身的想法和情緒。



Emma Seppala在《你快樂,所以你成功》一書中,建議善待自己的練習是:「對待自己,猶如對待失敗的同事或朋友。」



試想想,「唔輸得」的心態反而窒礙成長,因為自己認為會輸的行為,早就不願接觸了。



------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界,每日更有百萬籌碼等你領取!立即免費下載,體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲!

遊戲下載:

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事,即click以下連結:

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/