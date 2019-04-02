覺得家陣好霉？有呢11樣特質　你未來掂硬

你認為目前好「黑仔」、好霉？甚至要經常求神問卜、尋求扭轉命運？其實，根據外國媒體綜合研究和專家意見，只要你具備以下11項特質的大部分，距離成功已不遠矣！不妨用心看看，問問自己符合幾多項？如不過半數，亦可以訓練出來的：



【1、總想辦法做得更好】

做人不要緬懷過去，無論過去是做得好或不好，事情已過去了，最重要的是無時無刻問自己：「有沒有為未來做得更好？」



蘋果公司前行政總裁及百事可樂前總裁John Sculley表示，他一直會問自己：「為甚麼要這樣做？」成功就在於願意用前所未見的方式來解決問題。



其實，要成功，就不要抗拒改變，不用羨慕他人，若他人此刻成功而一成不變，他日也會落後。



【2、對生活有夢想】

要成功，就別在意眼前的回報，尤其是年輕人不要只是為了薪金等短期利益而做某份工。ReWork前行政總裁Nathaniel Koloc在著名讀物《哈佛商業評論》中表示，你不應問自己：「我想要甚麼工作？」而是問自己：「我想要怎麼樣的人生？」這份工是否符合此目標？



【3、曉得用自己強項】

《Barking Up the Wrong Tree》(中文譯名：《成功不再跌跌撞撞》)作者Eric Barker指出：「常使用那些技能(自己強項)，會讓你更快樂、更受人尊重、更喜歡自己的工作。」此外，「將那些技能用於工作，你就會有更多成就。」



作為父母，要知道孩子的強項，再加以栽培，而不是跟社會風氣而追求成績，讓孩子受到挫折及不懂管理情緒。



【4、唔怕衰】

目前蘋果公司、Google、Facebook，以及亞馬遜雄霸了科技界及金融市場，其實，它們的共同點是其創辦人願意接受失敗。只要能接受失敗，才肯嘗試新事物。



緊記「失敗乃成功之母」，不要懼怕逆境，敢於挑戰它，才能具備成功的基礎。



【5、夠膽死】

亞馬遜行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)曾說：「我知道，等到我80歲時，一定不會後悔自己試圖投入這個名為網絡的事物，因為我相信它會變得非常重要。我知道，如果失敗了，不會後悔；但我知道，如果從來沒有嘗試，很有可能會後悔，在心中必定永遠揮之不去。」



成功就是需要膽量，尤其趁年輕，輸咗大不了再嚟過，當中賺到的經驗是別人買不到、亦羨慕不到的。怕被取笑是不可能成功。



【6、唔囂張】

《Success！How I Did It》一書中，強調與朋友和同事保持良好關係的重要性，尤其是剛出來工作的年輕人，同輩是人生最重要的影響因素，因為你們會一起成功、一起跌倒。凡事懂得謙卑的人，才會有意想不到的收穫。



【7、毋忘初心】

在你的眼中，要經常視世界猶如嶄新事物，彷彿完全不了解這個世界，才能具備突破思維。有了這個「初心」，才能避開那些讓我們遇到困難問題時想出的「標準答案」。



因此，就算遇到普通問題，也要嘗試讓自己放下「標準答案」，才能悟出新的機遇。



【8、好學不倦】

「股神」巴菲特及微軟創辦人蓋茨經常勸勉年輕人要喜歡閱讀，每天抽出時間研究一些可以拓展視野的事物；通用電氣(GE)前副董事長Beth Comstock亦建議，將工作日10%的時間投入閱讀。



要多閱讀，那管只是新聞，才能掌握未來大勢。知識層面變得廣闊，才能增加腦部分析力及洞察力，能較別人更輕易地洞悉未來。



【9、有自知之明】

組織心理學家Tasha Eurich指出，大多數人並不知道他人如何看自己。因此，比較知道他人怎看自己的人，通常會比較成功。



她建議可尋找一、兩位「充滿愛的批評者」或「願意老實開口又重視我們」的人，定期尋求他們的意見，了解自己可如何改善工作表現。



【10、心存感恩】

曾擔任美國金寶湯公司行政總裁的知名企業家Douglas Conant，就是以「感恩」作為關鍵領導策略。他領導金寶湯時，向員工和客戶寄出了超過3萬封「手寫」感謝函。



其他知名成功人士也有感恩習慣；例如每天會花5分鐘「感恩」。內心少了怨恨，才容易成功。



【11、善待自己】

研究指出，「善待自己」包含3項元素：展開正面的內在對話、理解每個人都會犯錯，以及注意但不屈服自身的想法和情緒。



Emma Seppala在《你快樂，所以你成功》一書中，建議善待自己的練習是：「對待自己，猶如對待失敗的同事或朋友。」



試想想，「唔輸得」的心態反而窒礙成長，因為自己認為會輸的行為，早就不願接觸了。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/