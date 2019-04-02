3倍人工留唔住　韓後生仔寧創業！

南韓最具代表性嘅大型企業三星電子開出年薪達6,500萬韓圜（約45萬港元），相當於該國普通企業打工仔平均起薪嘅3倍，再加埋一流嘅醫療及其他福利，但都留唔住新入職嘅年輕研究員？當地媒體指，唔少加入咗三星嘅年輕人，近年都先後放棄高薪職位，轉到互聯網創業。



據南韓媒體分析指，曾幾何時，好多當地大學畢業生憧憬進入三星、現代等大型企業。然而，今日嘅大公司無休止加班，晉升機會愈嚟愈少，再加上樓價飆升等社會因素打擊，令唔少人卻步，好似年輕人尹昌鉉，就感到筋疲力盡，決定放棄喺三星嘅研究員工作，投身為互聯網內容提供者，自行創業好過。



目前尹昌鉉營運一條網上視頻頻道，內容與追蹤夢想嘅工作有關。佢離開三星時，父母都覺得驚訝，仲叫佢去醫院Check吓，睇吓係咪有精神病！



而另一位年輕人張素涵，喺離開三星後，創辦咗一間辭職學校（School of Quitting Jobs）。學校所教嘅課程包括點樣用網上視頻謀生，點樣管理身份危機，同埋點樣制訂B計劃。



倫敦獵頭公司Robert Walters Plc韓國主管哈里森指，大型企業工時長、要員工參加酒會、奉行階級制度及競爭激烈，令求職嘅大學畢業生愈嚟愈唔接受。



據去年南韓政府進行嘅調查，喺小學生群體中，排名第五嘅dream job為網上視頻創作者，至於排喺前面嘅係體育明星、老師、醫生及廚師。

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