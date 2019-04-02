大行急轉彎！摩通調升中國今年經濟增長預測

大行摩根大通將今年中國經濟增長預測由6.2%調升至6.4%，主要是反映短期工業生產活動有改善迹象，及中美有望就貿易談判簽訂協議。



該行稱，3月份中國官方製造業採購經理人指數(PMI)顯著反彈，表明近期製造業活動保持良好，而新訂單等具前瞻性的指標或預示第二季製造業活動將進一步改善。



另外，摩通指在可見將來關稅情況會維持現狀，美中兩國將在未來數月達成部分細節，當中料涉及中國承諾大量增加從美國進口、擴大市場准入。



匯率政策可能成為協議的一部分，摩通預期人民幣兌美元匯價將在今年餘下時間維持穩定，預計年底兌每美元報6.65；人行將分別於今年4月及第三季分別下調存款準備金率，每次減50個基點。

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