【名家筆陣】方保僑： 虛擬銀行須做妥認證

上星期金管局終於宣布，發出首批虛擬銀行牌照，但出乎市場意料之外，原本盛傳金管局會發出六張虛擬銀行牌照，最終卻只批出三個虛擬銀行牌照。



金管局給予入選三個財團分別為：渣打香港夥拍香港電訊、電訊盈科及攜程網奪得一張牌照，而公司暫名為SC Digital Solutions Limited，股份比例分別為65.1%、15%、10%、9.9%；中銀香港夥拍京東數科、怡和財團奪得一張牌照，公司暫名為Livi VB Limited，股份比例分別44%、36%、20%；眾安保險最終夥拍百仕達成立眾安虛擬金融，亦奪得一張牌照，股份比例為51%及49%。



金管局指出最後入選的八間申請者，其實都符合經營虛擬銀行的資格，不過批出的三個財團，遞交的文件及資料最齊全，所以優先獲批牌照，其餘五間申請亦會按照進度，盡快處理資料並公布結果。



不過，看着這個申請虛擬銀行牌照的結果，我認為金管局的選擇都比較保守，其中兩個中標財團都是以銀行為主，何解？虛擬銀行與一般銀行，最大的分別就是沒有分行，即是客戶一般都不會與銀行的員工有面對面的接觸，如何做到所謂「認識你的客戶」，即是Know Your Customer(KYC)，就要利用電子化的方法(即是eKYC)，例如利用多重身份認證、身份證明文件認證或者人臉識別技術等等科技。



然而，這些方法都不及利用一個有香港客戶的龐大資料庫，來做認證工作，所以香港銀行公會早前便決定架建「專業資訊機構平台」(KYC Utility，KYCU)，並且正處於招標的過程，可是其中一間有份參與投標的環聯(Transunion)，早前被媒體披露有客戶資料外洩的風險，至今仍暫停信貸報告查詢服務，有傳因而阻礙KYCU的招標工作。



不過，由於暫時沒有中央的KYCU，香港虛擬銀行的eKYC便要機構自己去處理。一般銀行當然有這方面的經驗，而電訊盈科及香港電訊在香港電訊業屹立多年，亦擁有大量客戶資料，eKYC這方面也應該沒有甚麼難度。



不過，KYCU的成立，應該只是遲早的問題，屆時香港的虛擬銀行便可以全速推動，我相信對香港的銀行業將會有一番衝擊，即使是傳統的銀行也可能會開始改變營運模式，迎接對手的挑戰。衷心期待香港的虛擬銀行，可以為香港的金融業帶來一片新的景象。



方保僑

資訊科技及數碼媒體專家、香港資訊科技商會榮譽會長

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