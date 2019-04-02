盧曉暘：金價下跌　歐元快反彈？

今年第一季結束，美元只在高位形成震盪行情，美匯指數波動範圍在95至97.70。



臨近季尾，美匯更形成新一浪升勢，惟在靠近97關後，本周初開始乏力再升。形態上，美匯指數近期似在形成頭肩頂的右肩形態，若本周確認開始回落，右肩形態將更明顯。



國際金價年初以來相對強勢，但黃金升勢仍受制於近期美元轉強。上周顯著下跌，日線圖上，上周中更出現3連陰的K線形態。



按照過去十年經驗，金價出現日線圖3連陰後，有七成機會於未來一個月內反覆下跌(也有部分情況是反彈一至兩周後下跌)，所以上周五反彈後的低點支持1,286.7美元將變得關鍵。日線圖上，周一金價曾以陰線輕微跌破1,286.7美元，昨執筆時最低曾見1,286.4美元，如這個低點再度跌破，短期下跌目標看1,273美元。



受美元強勢影響，歐元也繼續下行並出現日圖6連陰，估計近期會再度下試3月7日的低點約1.1176水平，十分接近現時保力加通道下線。而且，美匯指數也靠近去年11至12月的近期強阻力97.70水平，不輕易再出現陽線明顯突破。



現時歐元與下方1.1176相距有少於50點，於現水平再做淡歐元值博率已大幅下跌，反而等待歐元跌至保力加通道下線附近時，日線圖出現陽燭後博短線反彈行情，而近期參考日線圖這方法也十分湊巧。



本周五晚將公布關鍵美國非農就業數據，投資者密切留意該數據的變化，有可能是本周美元反轉的關鍵折點。



盧曉暘

外匯分析師

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