古勝：藥股買龍頭　長遠勝一籌

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，周一晚美股顯著做好，港股周二卻先升後回順，即市上衝動力明顯唔夠，恒指最終升62點收報29,624點，主板成交回到1,079億元，滬綜指則升6點報3,176點。



講開又講，中港股市自年初至反覆向上，主力都係炒貨幣政策轉鬆，市場錢多股市自然有運行。雖然早前美國長短債孳息倒掛，令投資者憂慮環球經濟衰退風險升溫，但呢幾日後市場擔憂開始紓緩，始終就算真係出現，都唔係即刻殺埋身，故見美股重新發力亦非無因。



相對地，正如古勝所講，資金近幾個月炒作港股主要係睇「勢」，無論大戶定散戶都係望住邊類板塊或個股有錢進駐就順勢跟上車，反而市場上真係認認真真去分析板塊基本因素的投資者唔多。不過，所謂「有智慧不如趁勢」，如果贏到錢，就係好方法！



港股周二喺29,800點前止步，重磅股都係反覆為主。騰訊(00700)、建行(00939)、中移(00941)及港交所(00388)等均微升，多少反映市場喺缺乏消息下有係幾悶。值得留意的是，港股即市高低位分別為29,736點及29,534點，同上周中段幾個交易日一樣，全日波幅大部分時間都係十一點前行晒。這個趨勢會唔會延續落去，對炒即日鮮炒家有一定參考價值。



近期大藍籌普遍唔多有力，唯獨友邦保險(01299)就愈升愈有，3月份整固一輪後，周二就抽穿80元，即市高見80.8元，最終升1.1%報80元。由於資金無其他選擇下，隨時都係搵番佢做撐住大市，短線可續留意友邦走勢，作為洞察市場投資氣氛之指標。



另外，周二部分醫藥股跑贏大市，東陽光藥(01558)升9.6%、神威藥業(02877)升4.8%、四環醫藥(00460)升3.1%，較大晒士的石藥集團(01093)及華潤醫藥(03320)則升0.2%及1.8%。



內地人口老化問題嚴重，對醫藥需求有增無減，本來板塊前景唔錯，可惜去年又爆出假疫苗事件，令中央嚴厲整頓醫藥市場，加上國務院亦已印發藥品集中採購和使用試點方案，此政策一度被視為會令醫藥企業盈利前景大受影響。其後市場認為政策雖令企業中標價下調，但長遠卻有助行業汰弱留強，並對規模較大的醫藥股有利。



查實近期醫藥股去年度業績表現唔錯，石藥多賺32%至36.55億元，中國生物製藥(01177)全年純利更按年大增3.16倍至90.46億元人民幣；東陽光藥去年純利亦按年升46%。在佳績支持下，自然吸引到資金流入。



策略上，繼續「揀大唔揀細」，石藥及中生製藥股價自年初至今雖累升32%及40%，高追值博率唔算多，惟考慮到資金若再押注醫藥股，相信亦會以呢兩大藍籌作目標，所以仍值得逢低吸納睇中長線，最多以20天線作為止蝕。

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