黃國英：追逐周期股興趣不大

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，港股高位窄幅整固，乏善足陳。比較值得一提是中美數據一齊好轉，債息回升，股市有機會出現板塊輪動的狀況。和宏觀環境相關性高的銀行股及資源股，可能會因為前景改善及股價太殘的關係，吸引資金回流。



自己向來對於追逐這些周期股的短期升勢興趣不大，始終長遠創造價值的能力有限，人同此心炒一轉，不外乎一個各懷鬼胎的遊戲，勝算不會高，而且要睇到實，否則就隨時錯過落車機會，反勝為敗。明知過程辛苦而且回報有限，又何必多此一舉，始終習慣了結構性增長股的操作，很難回頭。



可是，這段時間有機會此起彼落，債息回升推動高息股調整，而科技股及品牌股則升得太急太多，同樣成為套現對象。這種強弱互易的現象，過去幾年經歷過幾次，市場愈趨成熟，投資者以遠景為重，所以程度已經比以往收斂，但應該依然會維持一段短時間。



自己的應對是稍作減持，避一避風頭，加上周五美國公布就業數據，剛好是香港長周末假期，寧願審慎一點。不要誤會，即使增加了現金，目前的陣式仍然相當進取，只不過是多了彈性，萬一真的強弱互易，就有機會重新在低位回補而已。



其實一般人不用如此走出走入，自己寸土必爭，而且持倉太高，才要先行規範風險，既然已經有迹可尋，無謂稍後被市場焗住斬而已。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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