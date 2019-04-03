陳錦興：花樣年發展策略得宜

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，內房板塊今年表現突出，政策環境相對平和及市場資金寬鬆均是重要原因。龍頭內房商固然是焦點所在，一些業務模式獨特的小型房地產商，其營運表現不差，惟容易受市場忽略，花樣年(01777)是其中之一。去年合約銷售突破300億元(人民幣‧下同)，粵港澳大灣區項目亦儲備豐厚，現價市帳率只約0.6倍，估值合理。



花樣年是內地最大的綜合社區服務營運商，現有土地儲備建築面積約2,091萬平方米，主要分布在成渝經濟區、粵港澳大灣區和京津都市圈。當中大灣區域項目儲備豐厚，共計39個項目 ，土儲面積達900萬平方米，其中深圳有24個城市更新項目正穩步推進。



去年核心淨利潤(撇除了匯兌損益影響的期內利潤)達19.09億元，按年大增135%，而毛利率為30%，較2017年度有所提升。



集團去年合約銷售增長50%，突破300億元，新開工面積約463萬平方米，在建面積約594萬平方米，分別增漲106%及103%，可售資源充足。此外，物業服務及其他業務收入約54.3億元，升70%，佔總收入中近四成，輕資產業務已具規模，亦成為公司抵禦經濟周期的重要支撐。



去年底淨負債比率為77.4%，較中期的82.9%下降5.5個百分點，財務狀況穩健良好。



展望今年，內地房地產調控力度或有所紓緩，「房住不炒」、「因城施策」及大灣區發展等均有利集團業務發展。預料花樣年將繼續專注於「社區+」戰略，輕重並舉，全面推動「地產開發」和「社區服務」雙引擎業務發展。技術走勢上，已建立完整升軌，建議候1.54港元吸納，目標價1.86港元，跌破1.38港元止蝕。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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