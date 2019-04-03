沈振盈：股市已屆危險水平

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，港股持續的上升，市場情緒進一步樂觀，牛市之論調繼續甚囂塵上。市場好友當然拿着已上升的指數幅度來作為支持看好的理由，雖然今次升浪跟基本因素完全脫節，但市場卻自有解釋去自圓其說。



最能說服散戶的說法，就是「資金市不用理會基本因素」。當然，短線的市況升跌確實跟基本因素無關，但說到完全不用理會，就有點兒「國王的新衣」吧。



筆者一直強調，現階段的股市，只是熊市的反彈，現水平的港股，跟合理估值及前景是脫節的，情況跟去年1月一樣。當然，有利益關係者，只會繼續吹噓着入市的重要性，甚至乎用甚麼「資產恐懼症」、「唔博就窮一世」等說話去引人入局。



其實股市總有人看好，有人看淡，但為了達成推動「全民皆股」的目的，以貶低別人的說話來作為論點，只反映說話者「詞窮」。講真，上周市場傳出虛假的「降準」消息，正反映背後有心人別有用心，亦是黔驢技窮之反映也！



整個反彈浪到了此刻，已屆危險水平。就算不做淡倉，也切勿現階段入市追貨。所謂資金市，只是衍生工具市場的博弈，兼且挾一些減了磅的中小型基金，成為羊群入市補貨而已。散戶投資者，根本沒有需要去跟此等「大羊」去冒風險！



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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