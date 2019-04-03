鄺民彬：大市再升動力或減弱

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，中美製造業數據好轉，加上市場憧憬中美貿易談判取進展，周一晚美股急升。周二港股高開後創超過九個月新高，其後升幅收窄至62點，收報29,624點，國指跌10點報11,546點，主板成交1,079億元。



蘋果公司內地官網全線產品降價，瑞聲科技(02018)升1.5%，高偉電子(01415)飆15.7%。國務院批覆橫琴國際休閒旅遊島建設方案，加上澳門上月賭收勝預期，濠賭股持續強勢。



澳門3月博彩收入達258.4億澳門元，按年跌0.4%，優於市場預期的3%跌幅。不過，值得留意的是，3月賭收勝預期，主要由於中場收入增長理想及贏率較高所致。即使3月贏率已處於較高的水平，但貴賓廳收入仍跌逾一成，反映貴賓廳市場相當疲弱。



市場預期今年澳門賭收增長放緩，甚至倒退。在主要賭場當中，金沙的中場業務佔比較高，表現預期相對穩定，為行業首選。



據第一商用車網資料顯示，3月重卡銷量達到14.4萬輛，按月升85%，按年則升4%，創單月銷量新高，並優於市場預期。中國重汽(03808)周二急升8.7%，濰柴動力(02338)升7%。在農曆新年過後施工率回升，3至5月為傳統工程旺季，基建加快推進，對工程重卡需求有所增加。



此外，國三重卡加快淘汰，排放標準升級，形成更新換代需求。內地自7月1日起，浙江、江蘇等部分地區重型柴油車提前實施國六標準，引發提前消費，因此預期重卡上半年銷量增長續強。



中國3月財新製造業PMI按月回升1.3個百分點至50.5，優於市場預期，並為四個月以來首次重返擴張水平。當中新訂單和新出口訂單均擴張，反映國內外需求溫和反彈。消息刺激中港股市向上，內地股市更連續兩日成交破萬億元人民幣。不過，港股短期累積升幅較大，部分個股出現明顯溢價，吸引力大為降低，恒指主要阻力位在30,000點。



展望後市，國務院副總理劉鶴赴美展開第九輪中美經貿高級別磋商，投資者關注中美貿易談判進展。另外，市場觀望周五公布的美國就業數據，以進一步了解美國經濟情況。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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