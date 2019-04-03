歐股收市做好　英國富時漲逾1%

歐股收市做好，英國富時100指數收報7,391點，升73點或1.01%；法國CAC指數收報5,423點，升17點或0.33%；德國DAX指數收報11,754點，升72點或0.62%。



英國國會下議院一連否決4項脫歐協議選項，首相文翠珊將與內閣官員舉行5小時的會議，商討下一步脫歐進程。英鎊兌美元險守1.30關口。



外媒報道，珠寶首飾商Pandora早前承認，其於澳洲的業務在產品保養方面，或違反了當地的消費者保障法規；該公司股價收挫5.57%。



新加坡航在經過檢查後，停飛了兩架裝有勞斯萊斯Trent 1000引擎的波音787-10飛機；勞斯萊斯股價跌逾1%。



英國廉航easyJet股價反彈2.73%；早前該公司預期下半年營收會減少，導致股價大跌。

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