中國銀河國際：金新農業務最壞時刻已過

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，金新農(002548.SZ)日前公布2018年度業績，公司全年營收達到28.01億元(人民幣‧下同)，按年下跌8.52%，四項業務包括飼料、生豬養殖、原料貿易及動物保健業務貢獻分別為21.78億元、3.48億元、0.8億元及1.09億元，分別按年下跌1.05%、下跌37.23%、下跌22.07%及上升9.34%，母公司應佔虧損達2.87億元。



集團之所以錄得虧損，主要是來自養殖業務的虧損及收購項目商譽減值計提。惟2018年業績已成過去，展望2019年，受惠於豬價上升，業績將帶來180度轉變，給予「推薦」評級。



去年受累於豬價低迷，以及養殖業務出現商譽減值、非洲豬瘟爆發令出口受阻等因素，生豬出檔量及銷售額均大幅下降，集團之養殖業務虧損1.23億元。另一方面，公司計提商譽減值準1.32億元，綜合毛利率14.75%，較去年同期下降3.71個百分點。期內，費用佔整體收入為15.58%，按年增加0.82個百分點。



期內集團之飼料銷售達到76.92萬噸，其中10.55萬噸為內銷，基本上與去年同期持平。公司核心飼料銷量佔總銷量21.81%，貢獻毛利53.5%以上，飼料產品結構逐步優化，但去年飼料毛利率為11.77%，按年下降1.25個百分點，主要源於玉米產需缺口擴大，全年採購價格每噸增加150元。受中美貿易戰影響，大豆進口平均價按年上升4.2%，令飼料成本上升，影響公司飼料業務的業績。



金新農去年累計生豬銷售34.86萬頭，按年升28.59%；種豬5.12萬頭、豬仔14.01萬頭、商品豬15.73萬頭。去年底受非洲豬瘟影響，公司種豬銷售與預期相差較大，對業績構成負面影響，2019年3月1日，內地生豬價格開始上升，至2019年3月22日，生豬價格為每公斤15.3元，期間上升35.2%。近日，受年內消費淡季以及庫存壓力影響，豬價穩中有降，但不必擔心短期波動，年中豬價將迎接趨勢性上升，公司生豬養殖業務迎來價量齊升。



我們認為，公司飼料業務穩健增長，高端業務佔比逐步提高，利好業績表現。2019至2020年，內地生豬養殖行業面臨產能持續深化現象，豬價處於上升軌道，養殖業受惠於價格提升，業績將扭虧為盈，加上公司生豬出檔穩步增長，乘數效應較為顯著，公司業績彈性較大，看好未來增長。



我們預期，2019至2021年的每股淨利潤分別為0.05元、0.49元及0.39元，預測市盈率分別為230倍、21倍及26倍，首次給予「推薦」評級。

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