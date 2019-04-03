姚遷：A股去年積弱　險企炒股失手

中資基金經理姚遷在東方產經「專家點評」專欄表示，上周五，滬綜指大漲3.2%，深成指亦大漲3.7%，A股更以創月內最大的升幅結束第1季。在過去的三個月，A股整體市場向好的氣氛濃厚。今期筆者探討一下內地保險公司投資A股的表現，看看對投資者有何啟示。



上周A股五家上市內險企業的2018年年報已全部披露。壽險一哥中國人壽(601628.SH)的利潤慘遭滑鐵盧，2018年歸母公司的淨利潤按年下降64.67%，是A股五家險企之最。國壽解釋，受權益市場整體震盪下跌的影響，公開市場權益類投資收益大幅減少。與此同時，其餘四家險企也在財報中承認，2018年總投資收益受到權益市場波動的消極影響。



根據年報資料，A股五家上市險企2018年的總投資收益大致上呈現「權益性投資佔比愈低，總投資收益率愈高」的規律。去年中國人壽權益類投資佔比為13.67%，在同行中最高，但其總投資收益率卻為同行中最低，僅為3.28%。中國人保(601319.SH)配置權益資產較少，為10.8%，其總資產投資收益則達到4.9%。



回顧去年A股市場表現，上述現象的出現不難理解。去年A股走勢低迷，滬綜指、深成指及創業板指數分別大跌24.59%、34.42%和28.65%。



即使國壽深諳「雞蛋不能放在一個籃子裏」的投資原則，早在2017年年報中就提出了要「重視港股的配置價值」，也難逃權益投資收益不如人意的命運。原因是香港市場去年的表現同樣不太樂觀，去年恒指一度跌破了25,000點大關。



最終國壽在年報中披露，受到股市大跌的影響，公司總投資收益951.48億元，按年減少了410.16億元，總投資收益率為3.28%，下降了1.88個百分點。



另外四家險企在財報中都提到了權益類市場波動影響公司總投資收益，就連總投資收益率最高的人保也未能例外。據中保的財報內容，受到權益市場波動的影響，人保財險、人保壽險、人保健康的投資收益下滑幅度分別為5.5%、14.8%和34.5%。



從絕對規模來看，國壽的內含價值絕對值在上市壽險公司中位列首位，但自上市以來的2007至2018年，國壽的內含價值複合增長只有11%，低於其他險企。原因是在大多數年份，國壽的投資收益率均低於其他公司，投資表現拖累了內含價值的增長。



眾所周知，近年來內地房地產投資往往能在短期內為公司帶來可觀的收益，惟在A股五家上市險企中，國壽最不熱衷於投資房地產。在2018年之前，國壽持有投資性質的房地產資產在5家險企中最少，2018年雖然超過新華保險(601336.SH)和中國太保(601601.SH)，但同人保及中國平安(601318.SH)的持貨量仍有一定的差距。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

