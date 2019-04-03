東方日報B1：新盤今季8千伙殺到　恒地家壹趕下周推

樓市交投加快，發展商乘勢部署今季大舉開盤。根據統計，期內料有逾8,000伙新盤醞釀出擊，當中以中小型單位為主。日前加推28伙的恒基地產(00012)長沙灣家壹，發展商透露有機會再提價推出單位，並緊接於下周初開盤。



資料顯示，上月一手住宅交投量按月急彈逾2.5倍至逾2,800宗，創近兩年半以來單月新高。踏入第二季初，發展商已急不及待啟動新一輪推盤攻勢，當中，恒地搶閘連環推出兩個市區盤，收票反應持續踴躍，截至周二(4月2日)晚上，市場料已共錄逾650張入票。



恒基物業代理營業(一)部總經理林達民透露，家壹日前加推單位折實平均呎價20,708元，部分已加價約2%，本周內可望公布銷售安排。



他透露，公司於今年首季售出約700伙，絕大部分屬小型單位，反映該類單位需求龐大。美聯布少明預計，項目日後呎租可達60元，租金回報率料逾3厘。



至於首季唯一賣樓套現突破100億元的新鴻基地產(00016)，第2季亦計劃連推3個全新項目，合共提供約1,720伙。該集團副董事總經理雷霆預期，未來數月樓市將會持續暢旺，公司部署推出西南九龍匯璽第三期、屯門御半山及東半山司徒拔道項目第一期。



其他大型發展商亦爭相推盤。市場消息透露，新世界發展(00017)等合作的何文田瑧樺，提供240伙，日內將正式啟動軟銷攻勢。而會德豐地產位於將軍澳的日出康城第7A期，提供616伙，料獲批預售樓花同意書後，有機會隨即登場。



除中小型單位主導大市外，不少豪宅新盤亦積極籌備推售，較受市場矚目的包括長實集團(01113)的西半山波老道第一期，以及尚家生活地產的渣甸山皇第等。而嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，周二首度發出銷售安排，落實推出3號及5號洋房於4月6日招標發售。樓書顯示，該兩伙實用面積同為2,846方呎，花園面積亦為1,000方呎。



隨着市況回升，發展商定價態度料將轉變。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，樓市全面復甦，第二季走勢更一面倒看好，故發展商推盤定價料會漸趨進取，未必會再出現年初大幅低於市價開盤情況。不過，在需求帶動下，全季仍料可錄得多達6,000宗成交，較首季逾5,500宗進一步上升，即上半年將有逾11,000伙成交。該數字勢創一手新例後最多。



他又估計，各類物業中以中小型單位市道最旺，始終市場對該類單位需求較大。



期間亦有多個超級豪宅項目推出，在歐美等外圍情況不穩下，該類大額物業會受本地及海外資金追捧，個別地區售價有機會挑戰歷來新高。



理工大學建築及房地產學系教授許智文則認為，去年新盤落成量高企，加上發展商仍有貨尾，以及空置稅推出情況下，料次季推盤不會停手。至於樓價方面，他相信開價仍會較保守，但環球經濟向好，二手樓價亦已回升，故新盤價會比去年第4季低位時為高。

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