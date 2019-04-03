袁沛儀：美匯靠穩　歐元反覆偏軟

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，美國樓市開始轉差，消費信心也回落，可見基本面開始偏軟。不過，外圍表現更弱，支持美元繼續靠穩，但上升空間有限，美匯指數97.7見重要阻力。



歐元技術上跌破自3月初低位延伸的上行趨勢線，雖然近日守穩第一支持1.1230，但在歐元區多國消費信心回落和基本面未見改善下，料歐元繼續在上周高點延伸的下行趨勢線行走，後市下望1.1180。



英國整體數據向好，惟在脫歐前景仍不明朗下，投資者對英鎊態度審慎，料短線技術上保持中性，在1.2950至1.3210區間上落。



美股仍然在高位徘徊，市場避險情緒偏低，限制避險資產走勢；料美元兌日圓繼續在111附近窄幅上落；美元兌瑞郎於0.9890至1算區間整固。



黃金升勢同樣受阻，料金價繼續在1,280至1,300美元區間上落，澳元乏力上揚，下望0.70。新西蘭儲備銀行上周放鴿，紐元一度急挫，無論RSI或STOCH均出現超賣，料短線先見技術反彈，小幅上試0.6850後再繼續下行。



縱使油組有意進一步減產，不過最快6月才有定案。加上全球經濟面臨放緩風險，原油需求應同樣回落，估計油價只在60美元附近膠着，料美元兌加元在1.3250至1.3450區間整固。

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