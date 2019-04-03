西證國際：英國亂局有利金價

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，英國首相文翠珊第三次脫歐協議闖關失敗，而周一作四項指示性投票全遭否決。雖然國會仍有可能繼續提供指示性投票要求議員作出選擇，但若指示性投票仍沒有結果，提前舉行大選或硬脫歐機會很高。



上周指示性投票中得票較高的選項為英國留在關稅同盟，僅以8票之差被否決，即只要有5個議員投下贊成票，該選項將會獲得通過。周一該選項雖然再一次被否決，但票差縮窄至僅3票，是較有希望獲得通過之議案。文翠珊之脫歐協議贊成票為286票，票差縮窄至58票，但需要再多30個人倒戈支持該協議，難度極大。



若指示性投票仍然沒有結果，有傳文翠珊將提前大選，但英國或需首先向歐盟爭取延遲脫歐，相信獲批機會亦較高。然而，保守黨是否能於大選中取得理想結局存有疑問，因民意調查顯示工黨支持度較保守黨高出5個百分點。



若工黨勝出，二次公投或留在關稅聯盟通過之可能性或會較高，但二次公投引發之問題也可能不少，留在關稅聯盟或將是短期解決英國脫歐之困境之最佳方案。



硬脫歐在下議院已多次被大比數否決，首先在指示性投票中不太可能會被通過，其次除非文翠珊不下台及沒有提出新方案，否則若英國政局有新進展，歐盟或同意繼續延遲英國脫歐時間。然而，歐盟也逐漸對英國失去耐性，現階段硬脫歐可能性仍低，但英國政局沒有突破性發展的話，硬脫歐風險將愈來愈高。



英國脫歐亂局預期仍將維持一段時間，加上發展方向未明，金價或重拾升軌。

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