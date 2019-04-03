美股收市：道指跌79點　結束3連升

美國股市收市個別發展，道指全日受壓，收報26,179點，跌79點或0.3%，結束連續3日升勢；標指收報2,867點，升少於1點；納指收報7,848點，升19點或0.25%。



藥房連鎖店Walgreens Boots Alliance狠削全年業績展望，警告美國和英國零售疲弱，令公司旗下藥房面臨5年來最嚴峻的季度。受消息拖累，該公司股價急跌12.81%，為道指表現最差的成分股。



大型科技股普遍向好，蘋果公司全日升1.45%；Facebook獲大行唱好，股價勁升3.26%；亞馬遜收市則大致持平。



數據方面，美國2月份耐用品訂單跌1.6%，跌幅較市場預期的1.8%溫和，但扭轉前一個月經修訂後升0.1%的勢頭。期內扣除飛機的非軍事耐用品訂單跌0.1%，4個月來第3度錄得下跌。



展望後市，Opportunistic Trader創辦人Larry Benedict認為，美股正處整固階段，指標指已突破了2,800點關口，有機會進一步挑戰去年高位。



他又說，將於本周五公布的美國就業報告是美股走勢的重要催化劑。

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