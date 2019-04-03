百濟神州披露腫瘤治療藥長期研究資料

百濟神州(06160)公布，在研抗PD-1抗體替雷利珠單抗的1期長期研究資料以及其結構與結合機理分析。



單藥治療的長期研究數據表明，在給藥超過12個月的情況下，替雷利珠單抗總體耐受性良好，並在多個癌種患者中－無論PD-L1表達的高低－均產生持久的抗腫瘤療效。



另一項以海報形式公布的非臨床研究，則第一次確認了替雷利珠單抗在分子結合機制上區別於已獲批抗PD-1抗體的關鍵位點。



替雷利珠單抗是第一款由公司的免疫腫瘤生物平台研發的候選藥物，目前正作為單藥療法及聯合療法開發針對一系列實體瘤和血液腫瘤治療適應症；另在中國的新藥上市申請(NDA)已被中國國家藥品監督管理局(NMPA)受理並納入優先審評。



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