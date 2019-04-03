【市前重點睇】道指收跌79點　紐油穩企62美元

●美匯指數由97.5降至97.3，離岸人民幣(CNH)守6.72，港匯再觸7.85，圓匯反覆企111.3，歐元自1.118回升至1.120，英鎊重上1.31。金價企1,291美元。布油企69.3美元，紐油企62.6美元。道指期貨窄幅上落。



●道指收報26,179點，跌79點，結束連續3日升勢；標指收報2,867點，升少於1點；納指收報7,848點，升19點。 https://bit.ly/2FUWpzE



●港股ADR指數收報29,684點，升60點。



●美國10年期國債孳息率跌2.68個點子，報2.4741厘。



●據報，特朗普在過去1周在3次會議上，對聯儲局主席鮑威爾作出抨擊，並指責財長推薦鮑威爾擔任聯儲局主席。



●為限制華爾街大銀行的相互關聯，聯儲局和其他監管機構擬要求銀行對特定債務增加資本緩衝。



●惠譽確認美國長期外幣債務評級在「AAA」，展望維持穩定。



●美國2月份耐用品訂單跌1.6%，跌幅較市場預期的1.8%溫和。1月經修訂後升0.1%。



●紐約期油收報每桶62.58美元，升0.99美元或1.61%；布蘭特期油收報每桶69.37美元，升0.36美元或0.52%。



-沙特阿美債券募集說明書顯示，全球最大的傳統油田、沙特的Ghawar每天最多能夠生產380萬桶原油，遠低於市場上多數人認為的500多萬桶。



●紐約期金收報每安士1,295.4美元，升1.2美元或少於0.1%。



●英國富時100指數收報7,391點，升73點；法國CAC指數收報5,423點，升17點；德國DAX指數收報11,754點，升72點。



●英國首相文翠珊將向歐盟尋求延長脫歐期限。據報，工黨黨魁郝爾彬表示願意就脫歐問題與文翠珊會談。



-歐盟官員警告，若批准進一步推遲脫歐，將附加英國政府可能覺得難以接受的條件。



-歐盟要求英國撤銷非法的、旨在吸引跨國公司進入英國的稅收減免。



●世界貿易組織(WTO)發表報告指出，關稅戰將扼殺全球貿易增長，將今年全球商品貿易增速預測，由3.7%大幅下修至2.6%，為3年來最低水平。2018年由去年9月預估3.9%下調至3%。



-外電報道，歐盟將向G20國家發警告，貿易緊張局勢正在使全球經濟增長面臨風險，需要通過世界貿易組織改革來解決。



●美國聯邦航空管理局遭舉報，被指參與批准波音737 Max的安檢員缺乏培訓。



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