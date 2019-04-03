【股民熱話】瘋狂派對入戲肉　港股仲有得升？

香港股市自今年初以來反覆向上，如今恒生指數距離三萬點大關不足五百點。再看藍籌股中，今年以來暫時僅得兩隻輸家，分別是中信股份(00267)及電能實業(00006)，跌幅也僅微跌0.3至1.7%；四成藍籌累計升幅逾兩成，最大升幅逾四成，分別是萬洲國際(00288)及中國生物製藥(01177)。經濟要幾好，先至可以出現咁強勁的升市？



答案係：港股升市原來唔需要經濟好來支持，最重要係資金面繼續充裕，資產泡沫得以延續，就好似入邪敎咁，唔好問，只要信。全球資產泡沫的瘋狂派對正要進入戲肉，接下來的直路，港股可能會升到你唔信？



點解咁講？事實係，去年末季香港本地生產總值(GDP)增長已放慢至1.3%，經調整季節性因素後更按季倒退0.3%。剛公布的2月份零售數據更按年大跌一成，遠遜市場預期，可以預計今年首季香港經濟將會再度轉冷。如此經濟狀況，實在難言好，與股市的利好氛圍，所形成的對比愈來愈強烈。



何解經濟唔好，股市可以反覆衝高？港股好似撞咗邪，經濟愈差，股市唔跌仲要升，皆因如今全球兩大經濟體中國和美國都在試圖再次實施量寬救經濟，即係經濟愈差，就愈要放水救市。中國繼年初降準，次季推行大型減稅降費計劃；美國經濟數據參差，美國總統特朗普要爭取年底大選連任，就只得想方設法支撐經濟。



美國利率升唔起，資金成本低，大量流動性充斥市場，槓桿恢復上升，股市成為搵快錢的樂土。故見美股可以高企、A股可以升勢有餘未盡，而資金進出自由的香港，自然亦到水漲船高。



理論上，恒指的預測市盈率已回升至七年平均值水平，經濟差企業盈利估值展望有下調壓力，故股市可以隨時找來調整的理由。但實際上，港股在3月份仍得以企穩在28,000點樓上，甚至在29,000點樓上進行季結，4月初至今升勢持續，證明現階段資金面有人辭官歸故里，但更多的是有人漏夜趕科場，入市追貨。一來去年末季以來的貨底成本都仲係平，二來賭中、美各有大事件(今年為中國七十華誕及特朗普要為明年美國總統大選連任鋪路)，點都唔會畀經濟硬着陸，經濟愈差政府就愈主動出更多招數維穩。咁賭法，係好瘋狂，但淡友至今仍未招架之力！



到底恒指能繼續走多遠，正所謂「升市莫估頂」，尤其是如今升市純綷是錢作怪，缺乏有力的基本因素支持，唯一可以令市場周期正常化，乃資金面有變化，而這要密切留意兩大因素。其一係美元走勢，即任何原因令美元大散，其次係國際形勢變化，如突發地緣政治衝突。



畢竟，今次內地行到減稅降費，兼適量放寬銀根和槓桿，配合適度開放資本市場，是挺而走險之法，一旦未能對經濟起到正面的推動作用，政府透支扭曲市場表現，估值修正終歸要來。相類似的，還有美國股市，利率不能再加，縮表要提前停止，都不是經濟表現的好兆頭，美國經濟底子沒有根本改善，稅改效應消退後正逐漸現形，年底總統大選結果前後也可能是估值修正的觸發點。



至於香港，股、樓上升，可資金仍不斷流出銀行體系，是內地資金班資回京，抑或外資派貨獲利計數，筆者亦沒有水晶球，只知道當拆息持續上升，到底還是不利香港的資產價格表現。



總之，股民身在魚缸，幾時都係要玩潮州音樂，自己顧自己，計掂自己數，入市盡量不用槓桿兼設定止蝕嚴守紀律。正正由於呢次升市與基本因素愈走愈遠，一旦升市確認逆轉，只怕唔會係級級慢慢落，而係插水式跌市。也許喺升市講呢番話並不中聽，阻人發達罪大惡極，但港股快將重上三萬點時代，到底係代表「機會」還是「危險」，如何鎖定回報，控制風險，還是值得缸邊友居安思危的。



東方產經專欄作者帥哥



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