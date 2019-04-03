3月份日經香港PMI續跌至48

經季節調整後，日經香港採購經理指數(PMI)由2月份的48.4，跌至3月份的48.0，顯示私營經濟景氣度進一步惡化，而下行周期亦已持續1年。



市場需求疲軟，阻礙了私營經濟增長。整體新訂單量於3月份已跌足1年。從輸往中國的銷售額再度下跌來看，可反映中國內需依然走弱。新接工作量下跌，導致積壓工作緊縮；而經營活動也應聲減少。



展望未來12個月的產出前景，企業的信心度依然倒退。產出預期指數連續14個月低於50.0盛衰分界線，顯示看好前景的受訪業者人數，要比看淡的人數少。企業悲觀的原因，包括競爭加劇、中美貿易摩擦、投入成本上漲、經濟轉差等。



IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，香港私營經濟面對的重大逆風於首季尾仍然存在。隨着市場需求偏軟，3月份營商環境繼續惡化。此外，企業對中美貿談僵局和競爭加劇的憂慮愈益加重，營商情緒更愈見低迷，這意味近期的增長放緩還可能持續片刻。總體而言，調查結果大體展示，香港經濟按年增長1.5%左右。



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