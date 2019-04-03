亞洲股市：日股向好　韓股偏軟

美股個別發展，道指結束三連升；亞洲主要股市普遍穩升，日本日經225指數早段升12點或0.06%，報21,520點。



板塊方面，原材料股升0.7%，資訊技術股升0.2%。個股中，信越化學工業漲3.5%，商船三井及富士電機升1%至2%，日產汽車升0.1%。



軟銀跌1%。據報公司擬聘請10名員工，主力發展投資業務，並大部分來自高盛。



ABC-Mart跌0.4%。公司3月同店銷售額按年增5%。



東洋水產跌0.3%。瑞穗將其評級由「中性」上調至「買入」。



南韓首爾綜合指數偏軟，微跌1點或0.08%，報2,175點。新大洋製紙跌2.5%；三星電子升0.2%，水山重工業揚升3%。



澳洲悉尼普通股指數升27點或0.4%，報6,355點。板塊方面，原材料及地產股齊升1%，金融股升0.3%。個股中，吉德曼資源升迄逾3%，澳洲礦業抽升4%。



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