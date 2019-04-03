【大戶動向】基金加注5G概念股

5G概念股經過一輪炒作後，近期轉趨淡靜，惟有基金大戶趁股價調整繼續吸納相關股份。權益披露資料顯示，中國鐵塔(00788)於3月29日獲威靈頓管理增持5,362萬股，持股量由7.89%增至8%，平均價每股1.821元，估計涉資逾9,700萬元。



無獨有偶，摩根大通亦於上周四(3月28日)增持中興通訊(00763)約755萬股，場內每股平均價24.0595元，好倉持股量由5.42%增至6.42%，估計涉資逾1.8億元。



鐵塔及中興俱為5G概念股，近期市場轉炒落後板塊，兩股亦齊齊由高位回落。其中前者升至2元關受阻，惟近日跌至1.8元支持後現反彈，現價再度逼近1.9元水平；而中興下試20元邊承接後亦重拾升勢。



事實上，5G技術為未來科技發展重點，中長線仍會是資金趨向所在，難怪基金趁股價調整收集，相信概念股整固後仍有望更上一層樓，短期若能守穩上次低位支持，不妨跟隨基金先下一注。

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