觸目披露！沙特阿美Ghawar油田產量急降

因發債緣故，全球最大油企、沙特國有石油公司「沙特阿美」的神秘面紗掀開。發債說明書顯示，該公司旗下全球最大常規油田、沙特Ghawar每天最多能夠生產380萬桶原油。這個規模遠低於估計的500多萬桶。



諮詢公司Energy Aspects駐新加坡上游業務負責人Virendra Chauhan表示，作為沙特阿拉伯最大的油田，Ghawar產能之低令人意外，這是整個報告最惹人注目一點。



美國能源信息管理局(EIA)在2017年將Ghawar產能列為580萬桶/日。EIA數據被視為石油市場基準。而沙特阿美2004年在華盛頓一個活動上也曾表示，該油田的產能超過500萬桶/日。



發債說明書並未說明為何Ghawar當前的產量比15年前低了1/4。對任何油田來說，這一降幅都是劇烈的。說明書也沒有說明未來產能是否會以類似的速度繼續下降。



Ghawar油田生產約一半沙特石油。有報道指，該油田已有一段時間需要大量注水來保持壓力和生產率。



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