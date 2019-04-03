【港股開市】騰訊、友邦領漲　交行跌逾2%

道指期貨曾升百點，港股升勢持續，恒生指數高開160點或0.54%，見29,785點的逾9個月高位。國企指數高開47點或0.41%，報11,594點。



騰訊高開1.6%，報372港元，創近8個月高位。友邦保險高開1.3%，創81.1元歷史新高；滙豐控股高開1%，三隻重磅股合共貢獻恒指119點。



中資金融股個別發展，交通銀行低開2.3%，是表現最差藍籌。社保基金擬減持該行不超過2%股份。



四大內銀股以工商銀行升0.8%跑贏，其餘三行高開約0.3%。中國平安高開0.7%；中國人壽低開0.2%。



地產股持續回吐，恒隆地產低開1.2%；新鴻基地產、信和置業、恒基地產、九龍倉置業及新世界發展低開0.3%至0.8%。



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