港股格局：黃國英料騰訊爆升帶動恒指上破三萬一

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，恒指短線要升破31,000點不難，並預計由騰訊控股(00700)爆升帶動。



他指，中美貿易談判接近達成，有利股市，最重要是騰訊重拾升軌，料短線可重上400港元大關，長線更可升破476元歷史高位，原因除回購概念外，其手遊亦重新獲得審批。長遠而言，其雲計算業務是主要亮點；觀乎美股科技龍頭微軟以及亞馬遜都是靠雲計算業務而帶動股價飛升，騰訊股價破頂指日可待。



然而，由於當前銀行股動力不足，資源股表現亦一般，大市要在短期內衝破33,484點歷史高位有難度。但現階段不宜做淡倉，因股市氣氛反覆向好，可伺機撈入騰訊作長線投資。



黃國英管理的基金，一直有長線投資騰訊，去年股份股價滑落時，亦沒有賣出股份；近期並再於330元水位買入相關遠期認購證，希望放大利潤。





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