中國3月財新服務業PMI彈上54.4　去年2月以來新高

中國3月份財新服務業採購經理指數(PMI)錄得54.4，從2月低位51.1大幅反彈，並創2018年2月以來新高。



此前公布的3月財新中國製造業PMI回升至50.8，4個月來首次處於盛衰分界線之上。兩大行業均明顯增長，帶動財新中國綜合PMI回升至52.9，為2018年7月以來最高。



期內，服務業新訂單總量加速上升，創下14個月以來最高增速。部分企業反映需求好轉、新產品發布帶動新訂單總量回升；製造業新訂單總量也略見加速，但增速仍然偏低。二者綜合，3月新訂單溫和增長。



3月製造業新出口訂單扭轉了2月的收縮狀態，出現小幅回升；服務業新出口訂單也錄得2017年12月以來次高增速，兩大行業綜合，新出口訂單總量略有增長。



服務業用工規模繼續小幅上升，增速接近2月；製造業用工則逾5年來首次出現擴張，但增速仍為小幅。兩者綜合，3月綜合用工規模逾1年來首次出現擴張，但增速僅屬小幅。



另外，服務業投入成本漲幅較2月略有放緩，製造業投入成本則出現4個月以來首次上升，但漲幅也僅屬小幅。



製造業出廠價格出現小幅上升，升幅創5個月來最高。服務業也繼續小幅提高收費水平，漲幅與2月相近。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，3月中國經濟景氣度出現了明顯修復，尤其體現為需求好轉、製造業就業顯著改善，但企業家信心仍偏謹慎，物價上漲動能不足，中國經濟是否實質企穩仍有待觀察。



財新服務業PMI和綜合PMI走勢與統計局PMI一致。國家統計局公布的3月服務業商務活動指數為53.6，微升0.1個百分點；綜合PMI錄得54.0，按月上升1.6個百分點。



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