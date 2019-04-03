【即市分析】港股要再創歷史新高的四部曲…

今年2月中旬，恒生指數逾7個月來首次升穿250天牛熊分界線，而當時在50隻藍籌股中，有6成股價已重上250天牛熊分界線，主力是中港地產股、領展(00823)和中國移動(00941)等高息股。



到3月，陸陸續續有藍籌股股價50日線升穿250日線，出現技術分析上俗稱為「終極黃金交叉」的利好信號。至周二(2日)，有9隻藍籌股股價創52周新高，11隻藍籌股現價已突破去年高位。自此，港股要再創歷史新高的四部曲，已齊了三部曲，尚欠一部曲，到底是甚麼？



筆者估計，下一個恒指再要突破去年歷史高位33,484點的先兆，就係成交上的突破。去年初恒指創歷史新高時，單日成交曾突破兩千億元。是甚麼利好因素會驅使港股成交會由現時一千多億元再翻一番？筆者估計其中一個可能性，是當今年中內地推出科創板，而中港互聯互通亦將容許北水投資在港上市的同股不股權股份，屆時港股炒風有機會加劇，並刺激港股交投。呢個預言會唔會變成事實，大家不妨等着瞧！



若然預計四部曲將齊齊奏響，應該追咩股票最合適？理論上，環顧藍籌股，現時內銀股、騰訊(00700)的股價都與去年高位尚差一段距離。不過，資金係唔買就唔買，未有押注弱勢股追落後，寧願搵其他，尤其係內銀股。若然預計港股成交會有突破，最佳選擇，當然係押注直接受惠的香港交易所(00388)。



港交所現價278元，距離去年高位308元及2015年高位311.4元，只有10至11%升幅，在經濟面臨諸多不明朗因素之下，此升幅說易不易；但在不需要太多理由的資金市之下，說難也不難，反正守住50日線(現處261元)止蝕位，計落現價都仲係抵博！



東方產經專欄作者股博士



─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

