港股格局：林一鳴話股市將牛足2年

港股牛氣衝天，恒指升近3萬點，究竟市況會如何走？資深財經專家林一鳴表示，股市早前已由熊轉牛市，現時仍然有動力向上衝，雖然難以突破恒指歷史高位33,484點，但仍然對大市感樂觀，全因負面因素已逐漸減退，如美國加息步伐減慢及縮減量化寬鬆(QE)規模，現時只剩下中美貿易戰這個負面因素。



他補充，中美貿易戰只是對投資者有心理影響，實際上的影響有限；因此，在市場負面因素減退之下，股市將持續回暖，預計牛市將持續1至2年，其間股市會稍為調整再回升，惟跌幅有限，無可能再大跌至24,000點水平。



他指，有部份投資者早在去年第四季前大手沽貨，當時大部分人看淡股市，加上市況不明朗，令淡友看得更淡，但當刻的股市其實已見底，而牛市亦來得較預期早。他建議，有貨在手的投資者可繼續持貨，並等待時機再加碼;若無貨在手的投資者可暫時觀望，待市況稍調整才入市。



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