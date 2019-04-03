英國脫歐僵局持續　鎊匯今年以來漲逾2%

英國首相文翠珊與工黨領袖赫爾賓將就脫歐問題舉行會談。儘管英國脫歐僵局持續，英鎊兌美元今年以來漲逾2%，最新重上1.31水平。英國富時250指數今年累漲10%。



Rabobank International貨幣策略主管Jane Foley表示，英鎊表現反映了協議可以達成的觀點。只要存在最終可以得到解決的希望，市場就會傾向於以這個樂觀的角度來進行交易。



外匯分析師的共識仍然是英鎊將會升值。彭博一項分析師調查顯示，到年底英鎊兌美元預計將從目前的水平上漲4%，到1.36水平，隨後到2020年底攀升至1.43。



外電報道，英國議會正設法迫使文翠珊尋求進一步推遲脫歐，同時歐盟亦在調整批准推遲脫歐的條件。



兩位歐盟外交官透露相關條件將是：1、英國承諾不會使歐盟運作不暢，例如積極參與6月份歐盟機構對新領導人的任命，或者參與新的數萬億歐元多年期預算案談判。2、英國將參加5月份的歐洲議會選舉。3、推遲脫歐的請求要有明確理由，例如讓英國有時間馬上進行大選或第二次公投。4、歐盟不會同意旨在重新談判現有脫歐協議。5、英國繼續以歐盟成員國身份行事，這意味如果不與布魯塞爾方面協商，英國不得談判脫歐後的貿易協定。



消息稱，如果不滿足這些條件，歐盟將不會同意長期推遲脫歐議程。歐盟領導人暗示4月12日英國無協議脫歐現在是很可能出現的結果，並已為無協議脫歐的最壞情形做了準備。



4月10日歐盟領導人將召開緊急峰會。



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