【即市分析】落後藍籌輪流撐市　下一隻滙豐？

東方產經專欄作者帥哥：港股升勢未止，恒指今早(3日)一度上破29,900點，與三萬點大關距離進一步拉近。近期大市升勢主要由幾重磅股帶動，中國平安(02318)、友邦保險(01299)及香港交易所(00388)均先後破頂，而後市要進一步向上，相信大戶將會推升部分落後藍籌。



留意到除咗騰訊(00700)出現破位外，大笨象滙豐控股(00005)亦由63元邊築底回升，股價連續4個交易日以大陽燭向上，自後收復10日、20日、50日及100日線，即市高位曾見66.6元，成交轉趨活躍配合升勢，上升動力明顯轉強。



香港銀行股今年以來跑輸其他板塊，主要由於市場關注美聯儲局將暫緩加息，從而對港銀股淨息差的影響，不過，隨着內地出台更多宏觀正面政策，料市場對板塊的投資看法將有所改善。



其他港銀股如恒生銀行(00011)、中銀香港(02388)近期股價表現強勢，反而滙控卻獨自在68元樓下徘徊，相信可吸引資金追落後。該股已升至下降軌阻力67至68元水平，短線若能突破其上，後市有望展開新升浪，不妨待破位小注追勢。

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