港股格局：林家亨建議趁現時高位沽貨

港股一度升逾300點，國農證券董事總經理林家亨建議，投資者應趁現時高位沽貨，無需再等恒指再上衝。他表示，應以值博率為主要考慮因素，即使再升百點，也只是賺多一點，但有得賺已足夠，勿太貪心。



他認為，投資者要留意今個星期中美貿易戰談判結果，若見進展，股市亦會變得更明朗，但即使再有好消息，港股升幅有限。散戶可就中美貿易談判結果選擇投資板塊，若雙方協議成功，可買入汽車股，如華晨中國(01114)及北京汽車(01958)；若談判不成功，則應將資金買入電力股，作為避險板塊。



他又指，中國經濟再差，全國上下也要用電，加上部分電力股息率甚高，為險中求穩之選。



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