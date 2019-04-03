調查：過半數內地投資者計劃增持股票

摩根資產管理向內地投資者進行調查，結果顯示超過一半(50.6%)的投資者計劃在未來6至12個月內增持股票。



該基金公司向內地近200名投資者進行投資情緒和資產配置策略調查，即使有86.2%受訪者預計內地經濟在未來1至3年出現衰退，但仍有過半投資者表示他們在未來6至12個月內計劃增持股票。而計劃增持固定收益資產及現金的分別為31.5%及50.6%。



摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，近期的利好因素，例如美國聯儲局暫停加息、中美貿易談判有逐步取得進展的跡象，以及人民銀行支持經濟增長的溫和立場，都讓投資者更為看好風險資產。



該行中國區主管王琼慧表示，近三分之二的受訪者(62.2%)認為環球增長放緩是2019年的主要風險因素，內地投資者正在為更加艱難的環境作好準備。為了產生穩定的收益來源、減少波動或提高回報，12.5%的投資者正在尋求提高另類投資的配置比例，以強化投資組合。」



該調查在2月底進行，受訪者包括機構和零售投資者，如各境內基金分銷商的代表(包括財務顧問和投資顧問)，以及主權財富基金、退休基金和企業年金主管、銀行、保險公司及其他金融機構。



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