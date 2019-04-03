【即市分析】何解內險股有能力再升？

東方產經專欄作者股博士：港股今轉都炒得好鬼勁，大部分板塊就算唔係彈得好多，但都冇再大插，其中受惠市場熱炒主題如中央放水撐市的板塊，好似中資券商股及中資金融股等就更具潛力，當中的內險股值得望多兩眼。



講真，滬綜指早前升穿三千點關，中資券商股叫做跟得最貼，且跑贏眾多板塊，不過3月初開始有點高處不勝寒之感，整個板塊一度回調，係去到近期先重新發力。相對地，考慮到阿爺年內將持續放水及放鬆幣策，以降低經濟大幅滑落危機，再加上中、美各有大事件(中國七十華誕及特朗普明年總統大選)，A股再上機會仍大，咁內險股亦可借A股投資收益增加而重新發力，現價買入都未算遲。



睇番中國人壽(02628)股價1月中上破18元阻力後反覆向上，3月至今整固一輪後重新發力，現價已重上10日及20日線，走勢轉好，不妨順勢買入，首站目標前高位23.35元，跌穿20日線約21元水平止蝕；中國財險(02328)股價早前在10元關遇阻回落，但近日跌勢喘定，MACD快將轉牛叉，值得吼位博反彈，上望10元關，止蝕位8.6元。

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