人民幣Hibor：隔夜息降至2.45厘　CNY高見6.70

2019年04月03日 11:44
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    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至2.45厘；1、2星期及1、2個月拆息由2.58至2.98厘，3、6及12個月拆息則介乎3.10至3.49厘。

    3/4/2019
    隔夜 2.45500厘
    1星期 2.58867厘
    2星期 2.68417厘
    1個月 2.88017厘
    2個月 2.98217厘
    3個月 3.10533厘
    6個月 3.25600厘
    12個月 3.49933厘

    2/4/2019
    隔夜 2.66067厘
    1星期 2.74567厘
    2星期 2.81300厘
    1個月 2.99183厘
    2個月 3.06733厘
    3個月 3.14067厘
    6個月 3.31600厘
    12個月 3.49500厘

    人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)由6.7270，回升至6.7107，最新報6.7137；在岸人民幣(CNY)亦由6.7190，升至6.7070，最新報6.7107。
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