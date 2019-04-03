人民幣Hibor：隔夜息降至2.45厘 CNY高見6.70
2019年04月03日 11:44
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至2.45厘；1、2星期及1、2個月拆息由2.58至2.98厘，3、6及12個月拆息則介乎3.10至3.49厘。
3/4/2019
隔夜 2.45500厘
1星期 2.58867厘
2星期 2.68417厘
1個月 2.88017厘
2個月 2.98217厘
3個月 3.10533厘
6個月 3.25600厘
12個月 3.49933厘
2/4/2019
隔夜 2.66067厘
1星期 2.74567厘
2星期 2.81300厘
1個月 2.99183厘
2個月 3.06733厘
3個月 3.14067厘
6個月 3.31600厘
12個月 3.49500厘
人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)由6.7270，回升至6.7107，最新報6.7137；在岸人民幣(CNY)亦由6.7190，升至6.7070，最新報6.7107。
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