人民幣Hibor：隔夜息降至2.45厘　CNY高見6.70

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至2.45厘；1、2星期及1、2個月拆息由2.58至2.98厘，3、6及12個月拆息則介乎3.10至3.49厘。



3/4/2019

隔夜 2.45500厘

1星期 2.58867厘

2星期 2.68417厘

1個月 2.88017厘

2個月 2.98217厘

3個月 3.10533厘

6個月 3.25600厘

12個月 3.49933厘



2/4/2019

隔夜 2.66067厘

1星期 2.74567厘

2星期 2.81300厘

1個月 2.99183厘

2個月 3.06733厘

3個月 3.14067厘

6個月 3.31600厘

12個月 3.49500厘



人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)由6.7270，回升至6.7107，最新報6.7137；在岸人民幣(CNY)亦由6.7190，升至6.7070，最新報6.7107。

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