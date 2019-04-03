【午市重點睇】油價續漲　鎊匯企1.31

●美匯指數急降至97.1水平，離岸人民幣(CNH)升上6.71，港匯企7.849，圓匯企111.4，歐元漲至1.122，英鎊高企1.313。金價於1,292美元上落。布油升上69.7美元，紐油見62.7美元。道指期貨升近百點。



●恒生指數曾漲逾300點，挑戰三萬關，半日升254點或0.86%，報29,879點，主板成交逾630億港元。國企指數升81點或0.7%，報11,627點。騰訊友邦領漲。 https://bit.ly/2OEq5DT

-騰訊增持，微盟集團曾飆近29%。

-配股集資獲騰訊領投，有贊曾飆23%。

-東正汽車金融首日掛牌，股價一度潛水18%

-環能國際停牌。



●【即市分析】

-何解內險股有能力再升？ https://bit.ly/2UqvfIJ

-落後藍籌輪流撐市，下一隻滙豐？ https://bit.ly/2OFZWV7

-港股要再創歷史新高的四部曲… https://bit.ly/2uIy8WQ

-今轉板塊比指數更易捉路。 https://bit.ly/2FLjtiT



●【港股格局】

-沈慶洪料資金追捧「三桶油」。 https://bit.ly/2TTMjCV

-黃國英料騰訊爆升帶動恒指上破三萬一。 https://bit.ly/2Vjhzg8



●A股快報：滬深兩市背馳，油及煤股升1%。 https://bit.ly/2YKKpIb

-上投摩根：5G是今年A股投資主題。



●中國3月財新服務業PMI彈上54.4，去年2月以來新高。



●亞洲股市：日股中段升逾百點。 https://bit.ly/2TOpdNW



●觸目披露！沙特阿美Ghawar油田產量急降。 https://bit.ly/2OJmTqC



●亞洲開發銀行將亞洲發展中經濟體2019年增長預測，由5.8%下調至5.7%，預計2020年增長5.6%。



●英國脫歐僵局持續，鎊匯今年以來漲逾2%。 https://bit.ly/2OEhbGr



●貝萊德管理層洗牌，「出海」覓增長。https://bit.ly/2OJwPjU



●比特幣再漲兩成，高見5,100美元水平。



●人行連續第11個交易日暫停逆回購操作。

-人民幣兌每美元中間價為6.7194，較上日開市價回吐33點子，結束兩連升。

-人民幣Shibor︰隔夜息續降至1.66厘。



●港元拆息︰1個月期升至1.69厘。



●日經香港採購經理指數(PMI)由2月份的48.4，跌至3月份的48.0。



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其他精彩新聞：【股民熱話】瘋狂派對入戲肉，港股仲有得升？

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