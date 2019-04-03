【瑞通推介】友邦破頂　資金即市追好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚收報26,179點，跌79點或0.3%，結束連續3日升勢。



恒指周二(2日)曾高見29,736點的逾9個月高位，收市報29,624點，升62點或0.21%，連續第6日上升，累升約1,100點。周三(3日)早段繼續破頂，一度升近300點，升穿29,900點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入近450萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,800萬元，5日累計淨流入更超過5.3億元，反映較多投資者預期港股調整將至。



騰訊控股高開1.6%後愈升愈有，升幅擴大至2.5%，曾升至375元之上，突破3月下旬的近期頂位，單一股份為恒指進貢近70點的升幅。該股於首份進口網絡遊戲審批榜上有名；此外，公司增持微盟9,682萬股，持股由2.92%增至7.73%，以收市價計涉資約3.9億元。周二騰訊好倉淨流出逾3,700萬元，5日累計淨流出超過7,400萬元；而其淡倉淨流入1,000萬元。



友邦保險周二盤中高見80.8元，創上市新高，收市仍保持逾1%升幅，收報80元。連升6日以來，累積升幅6.1%。股份周三早段繼續破頂，盤中高見81.1元，留意後市能否升穿82元，約77.5元的20天線料有不俗支持。市場憧憬內地加快開放保險業務利好集團，有券商預期2018至2020年間友邦中國的新業務價值每年有約36%增長，或是推動股份破頂的因素。周二有近170萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾240萬元淨流入。



香港中華煤氣是周二另一隻強勢破頂藍籌，即市高見19.3元創上市新高，儘管其後一度倒跌，收市仍能微升0.1%。股份同樣6連升，累升半成，14日RSI升至70以上的超買水平。周三早段於19元之上好淡爭持，日線圖上向上形態未改。雖然該股相關認購證數量不多，但現時市場上仍有一隻貼價選擇。其好倉周二錄14萬元淨流入，5日累計淨流入逾130萬元。



汽車股近日個別發展，長城汽車周二升1.9%，較其A股同日的6.3%升幅落後，但以連升5日計，累積升幅仍有近11%。股份周三早段升逾半成，跑贏大市，突破1個月高位，高見6.4元，下一阻力參考2月下旬頂位6.8元。周二分別有115萬元和5萬元淨流入其好倉和淡倉。



去年多賺近32%的石藥集團，自公布業績後維持反覆向上走勢，雖然周二收市未能企穩15元之上，但連升3日後，已收復多條平均線。股份周三早段在15元附近爭持，向上阻力留意1個月高位15.3元。周二有12萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄10萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、短期購證(26138)，行使價394.2元，2019年6月到期，實際槓桿12.9倍。貼價、短期沽證(25958)，行使價360.2元，2019年6月到期，實際槓桿10.7倍。



友邦輕微價外、中短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿8.8倍。輕微價外、中年期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿6.9倍。



煤氣貼價、長期購證(29163)，行使價19.5元，2020年3月到期，實際槓桿6.4倍。



長汽輕微價外、中短期購證(27951)，行使價7元，2019年9月到期，實際槓桿5.8倍。



鐵塔輕微價外、中短期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿4.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(67654)，收回價28,710點，槓桿比率24.7倍。熊證(69803)，收回價30,290點，槓桿比率46倍。



騰訊牛證(67459)，收回價351.3元，槓桿比率12.4倍。熊證(64338)，收回價389.9元，槓桿比率19.7倍。



友邦牛證(64587)，收回價73.31元，槓桿比率9.4倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率15.9倍。



中移牛證(69524)，收回價74.68元，槓桿比率12.1倍。熊證(66388)，收回價87.2元，槓桿比率7.2倍。



石藥牛證(64855)，收回價13.6元，槓桿比率5.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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