全球經貿戰︰WTO警惕汽車關稅風險升溫！

世界貿易組織(WTO)首席經濟學家Robert Koopman表示，美國總統特朗普限制外國汽車進口的威脅，對全球經濟產生的影響，比中美貿易衝突更大。



他指出，簡單一算就可以明白。中美貿易約佔全球貿易的3%；汽車貿易則約佔全球貿易的8%。所以可以想像，汽車關稅的影響將大於中美貿易衝突的影響。



WTO最新將2019年全球貿易增長預測由3.7%大幅下修至2.6%，為3年來最低水平，原因是貿易緊張局勢和關稅上升的影響。



特朗普目前正考慮對進口汽車和汽車零組件實施關稅、配額或其他限制。商務部的國家安全調查與去年美國對金屬徵收關稅的進程相同，美國對鋼鐵和鋁在調查完成後分別施加25%和10%的關稅。



特朗普在去年7月同意暫緩徵收汽車關稅，此後美國和歐盟就減少對各自貨物徵收關稅進行磋商。據報，美國貿易官員對談判缺乏進展感到沮喪。美國駐歐盟大使GordonSondland在一次採訪中稱，歐盟領導人玩拖延遊戲，美國將不得不使用制衡手段來重新調整美歐關係。



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