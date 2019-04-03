北京城建設計：料半年至1年後可回歸A股

北京城建設計(01599)總經理王漢軍稱，公司去年已啟動回歸A股的計劃，目前正在準備相關資料，預期今年中會遞交申請審批，一般來說估計半年至1年後可在A股上市。



公司去年底宣布與比亞迪股份(01211)達成戰略合作。他指，比亞迪為中國主要的雲軌製造商，市場佔有率逾40%，目前內地多個城市正與比亞迪展開雲軌及研究雲巴的可能，相信雙方合作會愈來愈健康。



截至去年底止，公司在手合同金額為357.1億元人民幣(下同)，按年下跌4.1%。王氏解釋，降幅在預計之在，主要是公司有意減少工程承包業務，包括收縮部分毛利率較低及風險高的項目；至於設計業務過去收入增長一直保持20%，預料今年增速不會較去年慢。



公司在3月公布出資6.03億元成立合營公司，以參與紹興軌道PPP項目(政府和社會資本合作項目)。他指，經歷去年內地政府推出規範對PPP項目的管理及調整城市軌道交通相關政策後，預計今明兩年城軌交通投資及建設將加快。通過投資PPP項目，將有助公司擴大業務，同時帶動輕軌系統等軟件產品，相信今年資本開支亦會有所增加。



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