樓價UPDATES：星匯居反價20萬獲承接

長灣沙推售新盤令市場氣氛暢旺，同區星匯居有業主反價20萬港元，並獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●大坑瑞士花園中層F室，實用面積1,265方呎，三房間隔，望海景。原叫價3,300萬元，經議價後減價80萬元或約2.4%，最終以3,220萬元易手，實用呎價25,456元。



●西區寶翠園為2座高層C室，實用面積667方呎，兩房間隔，成交價1,550萬元，實用呎價23,238元。



●小西灣藍灣半島5座高層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，以785萬元易手，實用呎價17,177元。



●西半山寶威閣B座中層4室，實用面積1,359方呎，三房間隔，望小海景。以3,320萬元連車位易手，實用呎價24,430元。



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九龍區

●長沙灣星匯居1座高層A室，實用面積859方呎，三房間隔。原開價1,500萬元，及後成功反價20萬元，以1,520萬元成交，實用呎價17,695元。



●長沙灣一號．西九龍2座高層D室，實用面積963方呎，四房間隔，原開價1,600萬元，終以1,595萬元成交，實用呎價16,563元。



●九龍站君臨天下1座中層B室，實用面積1,049方呎，三房一套間隔，享全海景，以4,500萬元沽出，實用呎價42,898元。



●將軍澳君傲灣1座高層L室，實用面積495方呎，兩房間隔，成交價825萬元，實用呎價16,667元。



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新界區

●天水圍栢慧豪園1期6座高層G室，實用面積588方呎，三房間隔，以663萬元沽出，實用呎價11,276元。



●天水圍天富苑B座中層1室，實用面積650方呎，三房一套間隔，於居屋第二市場以450萬元易手，實用呎價6,923元。



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