【瑞銀推介】聯同騰訊推手遊　留意金山軟件購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：金山軟件今年以來走勢強勁，雖然全年業績倒退，但勝在去年股價大幅調整已反映利淡因素。得益於早前公布業績時，第4季營運數據強勁，帶動股價挑戰20港元關口。



本來股價曾面對一定獲利回吐壓力，不過有報道指今年金山將聯同騰訊控股一同發布《劍網3：指尖江湖》和《劍俠情緣2》的手遊。本身金山之前的皇牌手遊《仙劍》系曾風靡一時，不過之後都未有更強的遊戲推出。今次如果如報道所述聯同騰訊推出手遊，雖然對騰訊這隻巨型藍籌影響不大，但以金山的規模來說，足以引來巿場無限憧憬。



金山軟件股價周二(2日)再度急升，突破並企穩20元關口以上。如投資者看好，可留意認購證(11186)，行使價21.68元，2019年9月到期，有效槓桿約3.7倍。



由於金山軟件近兩周累積升幅不少，現時市面上的認沽證多為非常價外選擇，如投資者看淡，可留意周三(3日)新上市、較貼價的認沽證(15681)，行使價15.9元，2019年10月到期。



騰訊產品精選：

騰訊認購證(25530)，行使價394.2元，2019年6月到期，有效槓桿約13倍。認沽證(24241)，行使價330.88元，2019年7月到期，有效槓桿約10倍。



騰訊牛證(67330)，收回價350元，2019年9月到期，有效槓桿約16倍。熊證(63145)，收回價378元，2019年6月到期，有效槓桿約23倍。



筆者持有金山軟件。



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