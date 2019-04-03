滙豐推Sprint戶口　便利小型及初創企業開戶

小型公司及初創企業開戶無有怕！滙豐銀行推出全新商業綜合戶口「Sprint」，希望為在香港成立及營運3年、營業額300萬美元以下的小型公司和初創企業，提供銀行服務。



滙豐香港工商金融中小企業主管陳慶耀稱，中小企開戶艱難已是舊聞，該行大部分企業戶口於兩星期內開立，若部分公司結構簡單，開戶時間更可縮短到2至3日。他認為，新戶口類型對小企業成本控制甚有幫助；成立3年的公司佔該行公司帳戶約80%，去年新客戶開戶量錄高雙位數增幅。



他表示，企業可於網上申請開立滙豐Sprint戶口，使用該行手機應用程式上傳身份證明文件，並以「自拍」驗證技術完成身份核證。戶口開立後，即可使用多種服務，每月最低存款額為5萬港元。



滙豐香港工商金融主管趙民忠指出，去年該行工商金融的盈利及收入均增長逾20%，由於美國偏向不加息的步伐明朗化，對今年貸款增長表現持審慎樂觀態度。



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