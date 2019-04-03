【高盛推介】吉汽升勢凌厲　購沽證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：大市周三(3日)早段繼續靠穩，而在藍籌股中，銀河娛樂及吉利汽車升幅較凌厲。



周二(2日)升約1.7%的吉利汽車，周三早段高開約1.1%後升幅擴大，最高見16.36元，突破4個月高位。近日公司與德國汽車製造商戴姆勒，雙方合作成立合營公司，於中國發展新一代Smart品牌電動車。



觀察個股輪證資金流向，吉汽周二錄得約250萬元資金流出認購證。而認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約150萬元。



投資者如看好吉汽，可留意價外幅度約10%，年期約兩個月的購證(16809)。相反，投資者如看淡，可留意年期約6個月的，價外的沽證(17574)。



購證16809，行使價17.79元，2019年5月28日到期，實際槓桿9.1倍，行使價16至18元間、1個月期以上產品中，槓桿最高之一。



沽證17574，行使價11.36元，2019年9月23日到期，實際槓桿4.7倍，價外、4隻類近條款產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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