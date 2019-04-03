【即市分析】中資航空股有勢再「飛」？

東方產經專欄作者帥哥：近期人民幣持續回穩，中資航空股去年度業績表現雖疲弱，惟仍無阻股價升勢，中國國航(00753)、東航(00670)以及南航(01055)現分別升逾1%。(航空服務板塊追蹤：https://bit.ly/2mXVNOY )



三大航空股近期陸續派成績表，國航全年純利按年升1.5%，惟東航及南航同期分別少賺五成，主要受燃油成本及匯兌損失所拖累。不過，今年首兩個月內地交通需求維持強勁增長，國內航線價格監管鬆綁及宏觀風險減少應可為中資航空股帶來正面的前景。



另外，全球政治局勢緊張，加上減產效應，帶動國際油價近期明顯反彈。但中美貿易關係趨向正面發展，加上美國聯儲局採取鴿派立場，令美元受壓，人民幣走勢得以喘穩回升，有利外幣負債佔比較重的航空股。



國航、南航及東航現價往績市盈率介乎10至16倍，估值仍處吸引水平，三股今年以來由低位持續回升，先後收復多條平均線，近日走勢更出現突破，短線跟隨上「機」亦未嘗不可，但同時亦應留意人民幣及油價走勢，會否對航空股的反彈勢頭構成壓力。

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